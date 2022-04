Ennesimo incidente stradale a Cagliari. Una donna di 78 anni è stata investita questo pomeriggio intorno alle 17,30 mentre attraversava le strisce pedonali in via Puglia. La donna è stata soccorsa ma è deceduta in ospedale. L’investitore è un uomo di 43 anni. Sul posto la Polizia locale di Cagliari per i rilievi.

