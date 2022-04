È indagato per omicidio stradale Michele Colpani, il giovane di 21 anni fidanzato di Alessia Pisano, la ragazza di 17 anni morta lo scorso 12 aprile in un incidente avvenuto a Poggio dei Pini, in località Perda Su Gattu.

I due ragazzi erano a bordo dell’Alfa Gt di Colpani quando questa è uscita fuori strada. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, non è chiaro se nell’incidente sia coinvolta un’altra autovettura. In base ad un testimone le due vetture si sarebbero infatti trovate di fronte all’uscita di una curva.

In attesa di nuovi elementi, la Procura di Cagliari ha deciso di procedere con l’affidamento della consulenza tecnica per accertare la dinamica dell’incidente e Colpani è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto per la nomina del perito (le prime risultanze dovrebbero arrivare entro 90 giorni).

Alessia Pisano avrebbe compiuto 18 anni martedì scorso. La ragazza era stata trasportata all’ospedale Brotzu in codice rosso, ma era purtroppo deceduta in sala operatoria la notte successiva all’incidente.

