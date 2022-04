Dal 18 gennaio 2022 è on line la nuova versione del Portale Alloggiati Web, il sito della Polizia di Stato al quale tutte le strutture ricettive, anche le più piccole, anche B&B e privati che affittano su Airbnb, mettendo saltuariamente a disposizione un appartamento come casa vacanza, devono registrarsi obbligatoriamente per comunicare le generalità dei propri ospiti.

La nuova versione del portale introduce alcune novità dal punto di vista della procedura di log-in e delle modalità d’uso nel quotidiano. Ma la procedura non è facile come ci si aspetterebbe da un portale online.

Ecco come funziona il servizio, che si può usare anche da smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito web. In primo luogo bisogna ottenere le credenziali per accedere al Portale Alloggiati Web. La richiesta va inoltrata alla questura territoriale competente.

Il secondo passaggio prevede l’accesso al sito e la compilazione delle informazioni. Se si sbaglia si rischia una multa salata e si può incorrere anche in sanzioni penali. Registrare e inviare i dati completi di un nucleo familiare richiede tempo. Soprattutto se gli ospiti vengono da un paese straniero che usa un alfabeto diverso.

