L’emozione di Sant’Efisio che ritorna a dopo due anni tra la folla dei fedeli, in una straordinaria giornata di sole (solo intervallata da una pioggia battente all’ora di pranzo). Il rito si ripete, dopo lo stop da pandemia: il Santo esce dalla chiesetta di Stampace con il suo cocchio dorato, procede per le strade cittadine invase di fedeli. Il ritorno è previsto per il 4 maggio, quando il voto verrà sciolto in maniera solenne.

Ecco alcune immagini della giornata.

