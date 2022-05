Dopo l’esonero di Walter Mazzarri il Cagliari Calcio azzera completamente lo staff del tecnico toscano. La società di Tommaso Giulini ha sollevato dai rispettivi incarichi il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, i collaboratori Claudio Nitti e Cristian Guerrini. “Il Club – si legge in una nota – li ringrazia per il lavoro fatto con professionalità e dedizione dal loro arrivo in rossoblù, a tutti l’augurio di un buon proseguimento di carriera”.

