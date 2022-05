Chi ha assistito al convulso finale del campionato domenica scorsa sa bene quanto la retrocessione del Cagliari sia legata a doppio filo alla clamorosa salvezza della Salernitana che con una grande cavalcata ha raggranellato in un mese ben 12 punti nonostante la battuta d’arresto finale contro l’Udinese. Lo scoramento dei tifosi cagliaritani, delusi da una prestazione senza mordente dei rossoblù, ha avuto come contraltare la gioia dei tifosi della Salernitana. Tra loro una tifosa d’eccezione che, emulando Sabrina Ferilli ai tempi dello scudetto della Roma, ha festeggiato la salvezza della sua squadra con uno spogliarello hot.

“Priscilla Salerno – si legge su Il Mattino – ha mantenuto la promessa. Per la gioia dei salernitani, la pornostar ha festeggiato la salvezza con uno spogliarello davvero hot. «Forza Granata ragazzi», ha gridato in piazza togliendosi il reggiseno e nell’euforia generale ha mostrato il suo davanzale a tutta Salerno”.

Dopo la sconfitta con l’Udinese -mentre a Cagliari si piangeva – a Salerno è ovviamente esplosa la gioia ed il centro della città è stato invaso dai tifosi in festa. In quel momento di grande euforia – racconta il quotidiano di Napoli – Priscilla Salerno, famosa pornostar nata a Salerno e tifosa sfegatata della squadra della sua città, ha tenuto fede alla promessa fatta quando la salvezza (Se la Salernitana si salva, mi spoglio per festeggiare). Ebbene, racconta il Mattino, verso mezzanotte, Priscilla è arrivata nella centralissima via Roma e ha mostrato il seno a tutti i presenti. Inutile dire che il video è diventato virale. Ed ora molti tifosi, anche di altre squadre, attendono uno scudetto della Salernitana.

