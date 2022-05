Dovrebbe riaprire il prossimo 6 giugno il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità. L’annuncio, riportato dall’Ansa, arriva dal capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, che ha riproposto la questione della effettiva riapertura dopo la “finta inaugurazione dello scorso Natale”.

Il presidio dell’ospedale Santissima Trinità, chiuso ad altre patologie dopo la trasformazione in ospedale Covid durante il periodo della pandemia, darebbe un sollievo ai reparti di emergenza del Brotzu e del Policlinico che da mesi sono allo stremo, ripristinando – osserva Agus – le normali condizioni di cura in tutti gli ospedali.

Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione di una parte consistente del reparto, lo scorso Natale, il Pronto soccorso era rimasto aperto solo per i positivi. Secondo quanto riporta l’Ansa, alla riapertura il pronto Soccorso manterrà sei posti letto Covid, mentre nell’intero ospedale rimarranno altri 45 posti letto dedicati ai positivi: 20 in chirurgia, 20 in pneumologia e 5 in cardiologia.

