Una eccellenza per la raccolta differenziata che rappresenta un esempio per tutta la Comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo ed un premio per il Comune di Esterzili che è ai massimi in tutta la Sardegna come percentuale di raccolta differenziata, oltre l’80 per cento. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, intervenendo al taglio del nastro della nuova struttura, finanziata dalla Regione con 80mila euro.

“Stiamo inaugurando il nuovo ecocentro della comunità di Esterzili – ha detto Lampis – a dimostrazione del fatto di come la Regione sia interessata a perseguire l’obiettivo dell’80 per cento di raccolta differenziata in tutto il territorio regionale, anche nei luoghi delle zone interne della Sardegna, dove esistono comunità che hanno il diritto di avere gli stessi servizi, presente nelle aree maggiormente antropizzate”.

“Stiamo valutando ora un ulteriore finanziamento per l’efficentamento di quello che oggi inauguriamo e in una prossima seduta di Giunta – ha aggiunto Lampis -, il Comune riceverà circa 30mila euro per la bonifica di aree degradate dalla presenza di rifiuti affinché questa comunità possa fare ancora una volta del proprio patrimonio ambientale e paesaggistico un motivo di valorizzazione per tutti coloro che sono qui presenti e per tutti quelli che vorranno venire a visitare la Comunità”.

Particolare attenzione è stata rivolta ai numerosi bambini delle scuole presenti all’inaugurazione in quanto sono e saranno loro i nuovi guardiani ambientali. Le nuove generazioni, ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente, hanno una nuova e maggiore visione ambientalistica a difesa del loro territorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it