Da qualche giorno circola sul web un vero e proprio sfottò ai tifosi del Cagliari per la retrocessione in Serie B. Nel post della pagina Facebook La Napoli bene si legge: “Devo rimediare ad una grave mancanza. Una dimenticanza imperdonabile. Complimenti al Cagliari. Bentornati in serie B…EEE”.

Più che una presa in giro, si tratta di un insulto a tutti coloro che hanno sempre supportato la propria squadra del cuore, paragonandoli a delle pecore. “I volti – si legge ancora nel post – sono stati oscurati nel rispetto della privacy dei tifosi”. Un commento che di sportivo ha ben poco.

