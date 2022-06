Ieri alle 22 a Pula, i carabinieri della locale stazione unitamente ai colleghi di Capoterra, sono intervenuti lungo la strada statale 195, dove hanno rintracciato 16 cittadini stranieri che hanno dichiarato nazionalità tunisina, 9 uomini e donne maggiorenni, nonché un bambino di 3 anni.

Gli immigrati erano tutti sprovvisti di documenti di riconoscimento e sono stai trasferiti nel Centro di accoglienza di Monastir.

Ad ora non si conosce quale sia stato il luogo dello sbarco che sicuramente non è troppo distante dalla località del rintraccio e non è stato rinvenuto alcun natante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it