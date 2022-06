In occasione della manifestazione sportiva denominata “Swimrun al Poetto 2022” che si terrà sabato 4 giugno 2022, organizzata dall’A.S.D. Gruppo in Forma, è stato disposto il divieto di transito dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del medesimo giorno, ad esclusione dei veicoli dell’organizzazione, nella corsia ciclopedonale del lungomare Poetto nei tratti dal chiosco denominato Otium (via Elba) fino all’altezza del chiosco denominato Twist (via Ippodromo) e dalla torre spagnola fino al confine con il Comune di Quartu Sant’Elena.

Disposta anche la chiusura temporanea alla circolazione veicolare e pedonale lungo tutto il percorso della manifestazione nell’imminenza e durante il transito dei concorrenti.

Gli organizzatori predisporranno un adeguato servizio di segnalazione, tramite addetti posizionati in corrispondenza delle intersezioni stradali e lungo il percorso della manifestazione, atto a garantire la tutela dei concorrenti e la sicurezza degli utenti della strada.

