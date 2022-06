Unire la tradizione sarda e la promozione del territorio per avere effetti e ripercussioni positive in ambito turistico e culturale. E’ l’obiettivo del progetto “100 Muri 100 Murales”, che punta proprio sul muralismo per riqualificare alcune zone urbane che spesso le amministrazioni locali hanno difficoltà a recuperare.

L’ultima opera è un omaggio al Parco di Porto Conte ad Alghero, alle sue scogliere e alla natura incontaminata che la caratterizza.

“Ci teniamo a ringraziare tantissimo l’artista Daniele Pillitu per aver dato forma e colore al progetto – si legge in una nota di Farmacia Politica, associazione che cerca di valorizzare il territorio sardo attraverso la realizzazione di murales nei Comuni della Sardegna -. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Alghero per averci supportato con la concessione del patrocinio. Infine, ringraziamo Birra Ichnusa per aver investito nella nostra idea di Sardegna, meno grigia e più colorata richiamando paesaggi, tradizioni e cultura della nostra amata Isola”.

