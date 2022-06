Nella splendida chiesetta “Stella Maris”, a Porto Cervo, era il diventato un vero e proprio punto di riferimento spirituale dei vip. Prìncipi e principesse, stelle del cinema e dello spettacolo, politici, calciatori e facoltosi finanzieri nel periodo estivo gli svelavano i reconditi segreti della loro anima, nella speranza di una assoluzione. Don Raimondo Satta, 62 enne parroco della chiesetta Stella Maris, costruita in Costa Smeralda su un terreno donato dal principe Karim Aga Khan, è morto all’ospedale di Sassari dove era ricoverato.

Ne dà notizia La Nuova Sardegna.

Olbiese, don Raimondo era stato chiamato a gestire una parrocchia che dopo un inverno quasi in solitudine, ogni estate si popolava di fedeli dai nomi altisonanti.

“Essere il parroco di Porto Cervo per me è la cosa più normale – aveva dichiarato qualche tempo fa a Il Giornale -: Porto Cervo è un posto come un altro, esiste Stella Maris d’estate e d’inverno, che cambia volto. Quando tengo l’omelia la domenica non è un’omelia diversa da quella che tengo d’inverno, parlo la stessa lingua, solo che d’estate c’è una platea diversa, hai dei fedeli diversi”.

Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Sassari/Tempio-Ampurias “Euromediterraneo”, don Raimondo Satta era anche scrittore e divulgatore. Tra le pubblicazioni il libro “Stella marìs. Icona del cielo e della terra”, che racconta la storia della splendida chiesetta di Porto Cervo.

