Cessione a prezzo di saldi per i giocatori del Cagliari che, con la squadra in Serie B, saranno sicuramente venduti nella sessione estiva del Calciomercato. I cartellini dei giocatori rossoblù più pregiati hanno infatti subito parecchie svalutazioni dopo la retrocessione.

Tra i casi più eclatanti c’è quello del numero 1 Alessio Cragno, da tempo nel giro della nazionale. Il cartellino dell’Uomo Cragno fino a due anni fa valeva 30 milioni di euro, ora lGiulini parrebbe disposto a cederlo anche per 15 milioni. Un altro esempio viene fatto oggi da L’Unione Sarda: Nandez. El Leon, per il quale l’West Ham avrebbe sborsato oltre 40 milioni, oggi potrebbe andare via per meno di 12 milioni: in pole c’è la Juventus, che cederebbe anche al Cagliari l’esterno sinistro Frabotta.

Intanto sono già partiti per fine prestito Lovato (che ora piace, e tanto, alla Fiorentina e alla Salernitana), Dalbert e Strootman, ma anche Ceppitelli, Lykogiannis e Ceter (il contratto scadeva il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato) e Baselli (la conferma era legata alla salvezza).

