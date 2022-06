Il celebre grafico pubblicitario Gavino Sanna diventa muralista. L’eclettico comunicatore 82 enne, che è anche scrittore e produttore di vino, debutterà come autore di murales sabato prossimo ad Orgosolo, paese in cui da oltre cinquant’anni sono i muri a raccontare la storia del paese e della Sardegna. Nel pomeriggio di sabato (alle 16,30) sulla facciata di una casa in corso Repubblica verrà inaugurato un dipinto tratto proprio da un disegno di da Sanna e realizzato dai migliori muralisti orgolesi coordinati da Teresa Podda. Il contenuto dell’opera è rigorosamente top secret, si sa soltanto che nel murale ci sarà l’inconfondibile volto del pubblicitario incorniciato dai lunghi capelli neri, diventato ormai una icona pop della Sardegna.

L’inaugurazione dell’opera ideata da Gavino Sanna fa parte della più ampia manifestazione “Orgosolo Joviada” (Orgosolo incontra), che a partire da venerdì ha in programma una lunga serie di incontri. Dai registi Alberto Negrin (testimone diretto degli eventi di Pratobello del 1969 che mostrerà immagini inedite del periodo) e Paolo Zucca, allo scrittore Pasquale Ruiu sino al cantautore Piero Marras.

E’ invece stata cancellata la presentazione del libro “Banditismo” del giornalista Mario Guerrini, fraterno amico di Gavino Sanna. “Input esterni, evidentemente, hanno oscurato la mia presenza”, ha scritto polemicamente Guerrini, divenuto ormai una star del web grazie alla sua rubrica quotidiana “Il mio osservatorio” in cui non lesina critiche sulla politica regionale e sul mondo del giornalismo isolano.

