Vincenzo Russo è uno chef molto giovane e già molto apprezzato a livello internazionale. Nato nel 1995 a Gragnano, in provincia di Napoli, ha già un curriculum che conta numerose e importanti esperienze: dopo il diploma alberghiero (2013) è entrato a far parte della brigata del due stelle Michelin, Villa Crespi. È rimasto per ben sette anni a fianco dello chef Antonino Cannavacciuolo, per poi spostarsi nell’altro suo ristorante, Cannavacciuolo Bistrot di Torino, in qualità di sous chef.

Oggi ha scelto la Sardegna per fare il grande salto. Affermarsi definitivamente nel panorama culinario, mescolando la tecnica appresa negli anni con i sapori della Sardegna. Vivrà e lavorerà a Sassari, nel ristorante Trigu, ristrutturato in modo da rinnovare la propria proposta gastronomica tra innovazione e tradizione. La cucina mediterranea sarà la base dei piatti di mare, allargandosi per raggiungere sapori e saperi condivisi da costa a costa. Mantenendo un’anima sarda, dalla scelta degli ingredienti a quella dei cibi e dei vini, ma aggiungendo in cucina sfumature di raffinatissima arte campana.

