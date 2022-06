Disavventura per i passeggeri del volo V71116 di Volotea, partito ieri dall’aeroporto di Cagliari-Elmas per Fiumicino, costretti ad una attesa di oltre un’ora e mezza per avere i loro bagagli. “Il volo è partito regolarmente in orario perfetto atterrando anche dieci minuti in anticipo – racconta uno dei passeggeri -. Tutto sembrava funzionare per il meglio. Arriviamo al nastro per prendere i bagagli e c’era scritto “Bagagli in consegna”. Poi dopo venti minuti “Consegna bagagli conclusa”. In realtà – racconta il passeggero – i bagagli sono saliti sul rullo dopo un’ora e 35 minuti dall’atterraggio. E’ stata una cosa molto simpatica – afferma -: i bagagli sono spariti per ricomparire dopo un’ora e 35.

