Si sono aggravate le condizioni di salute del leader dell’Udc sarda Giorgio Oppi. Il politico centrista, 82 anni, circa due settimane era stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità per una pancreatite ma era stato trasferito in Rianimazione e intubato in seguito ad una insufficienza respiratoria. Ieri è stato necessario un trasferimento alla rianimazione dell’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono critiche.

