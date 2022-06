Quando si parla di sport non ci sono limiti che valgono. Soprattutto se “il fine è quello nobile di sensibilizzare le persone verso temi importanti”. Punta a quest’obiettivo Corrado Sorrentino il pluricampione che dal primo luglio percorrerà circa 700 chilometri in 59 tappe da 12mila metri ciascuna. In pratica il “Giro di Sardegna a nuoto”, per raccogliere fondi per l’associazione Amelia Sorrentino ODV, che darà gambe al progetto per dotare di monitoraggio multiparametrico il reparto di oncoematologia pediatrica al Microcitemico di Cagliari.

Scortato da un’imbarcazione d’appoggio con a bordo personale medico, alle 9 del mattino Corrado Sorrentino partirà da Marina Piccola diretto verso Terra Mala, la tappa n. 1 di 59. Il 2 luglio raggiungerà invece Solanas. E poi, un giorno dopo l’altro: Porto Giunco-Villasimius (3/7), Sant’Elmo (4/6), Cala Sa Figu (5/7), Porto Corallo (6/7), Isola di Quirra (7/7), Barisoni/Tertenia (8/7), Marina di Gairo/Capo S’Asta (9/7), Punta su Mastixi (10/7), Arbatax (11/7), Capo Monte Santu (12/7), Cala Sisine (13/7), Cala Gonone (14/7), Punta Nera (15/7), Canazellu (16/7), La Caletta/Siniscola (17/7),Budoni (18/7), Punta Sabbatino (19/7), Isola dei Topi/Tavolara (20/7), Capo Figari/Golfo Aranci (21/7), Punta Capaccia (22/7), Isola Porco (23/7), Isola Spargi (24/7), Porto Quadro (25/7), Vignola Mare (26/7), Costa Paradiso (27/7), Isola Rossa (28/7), Castelsardo (29/7), Sorso (30/7), Porto Torres (1/8), Punta Barbarossa/Asinara (2/8), Cala di Capotagliato (3/8), Punta de Lu Nibaru (4/8), Argentiera (5/8), Capo Caccia (6/8), Punta Poglina (7/8), Cala Ittiri (8/8), Bosa (9/8), Tre Foghe (10/8), Capo Mannu (11/8), Mal di Ventre (12/8), Capo San Marco (13/8), Capo Frasca (14/8), Marina di Arbus (15/8), Piscinas (16/8), Buggerru (17/8), Masua (18/8), Punta Niedda (19/8), Mazzaccara (20/8), Golfo di Palmas/Is Prunis (21/8), Porto Pino (22/8), Punta Levante (23/8), Capo Malfatano (24/8), Santa Margherita di Pula (25/8), Pula (26/8) e Sarroch-Capo Sant’Elia (27/8).

Secondo il tabellino di marcia e meteo permettendo, Corrado concluderà la circumnavigazione della Sardegna il 28 agosto proprio a Cagliari, al porticciolo di Marina Piccola. “Altre iniziative animate dallo stesso spirito sono in programma per il futuro”, ha annunciato il campione.

L’evento sarà accompagnato da un format quotidiano trasmesso dal portale Olimpia Azzurra. Gli aggiornamenti e le dirette saranno invece trasmesse sul portale Swimming Channel, nelle pagine Facebook Coach Corrado Sorrentino, Corrado Sorrentino, Atlantide Ssd, che è partner dell’evento. Nonché sul magazine specializzato Swim4life.

