“Nei prossimi giorni, se non troverò dieci donne ai piani, non potrò ancora aprire 120 stanze di una delle sette strutture ricettive dell’Arbatax Park Resort: si tratta delle Ville del Parco”. L’appello è del titolare del mega impianto turistico, Giogio Mazzella, pubblicato su La Nuova Sardegna.

“Avrei dovuto aprire queste 120 stanze già da inizio giugno – spiega Mazzella -, ma senza queste figure professionali non so proprio come fare. Sto provando attraverso tutti i canali possibili, ma non si riesce a trovare nessuno. A questo punto, se qualche maschio vuole fare questo lavoro (che consiste nel rifare le stanze degli ospiti) può proporsi senza il minimo problema qui da noi”.

