Era stato visto passeggiare tranquillamente nel centro di Arbus con in mano un lungo coltello ed una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Per questo ieri notte un 57enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale Stazione e della radiomobile della Compagnia di Villacidro per porto abusivo di un’arma.

Qualche ora prima, alle 21,15 alcuni cittadini avevano segnalato la presenza dell’uomo nella centrale Via Libertà, mentre era intento a camminare a piedi con in mano un coltello (lungo 35 cm e con lama di 22 cm) e una pistola priva di tappo rosso, risultata poi essere giocattolo. I due oggetti sono stati consegnati spontaneamente dall’uomo all’arrivo dei carabinieri che hanno proceduto nei suoi confronti. Nessuna minaccia è stata arrecata ai passanti e ai militari intervenuti. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro.

