A causa di un incendio divampato nella zona il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 131 “Carlo Felice” in entrambe le direzioni all’altezza del km 197, a Codrongianos, in provincia di Sassari. In particolare, il traffico in direzione Cagliari è deviato al km 201 lungo la viabilità secondaria. Lungo la carreggiata in direzione Sassari si procede sulla sola corsia di sorpasso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it