Buone notizie per il ponte ciclo-pedonale di San Bartolomeo, una delle infrastrutture più attese dal ciclisti cagliaritani. Dopo un periodo di pressoché totale stop dei lavori, nei giorni scorsi si sono rivisti gli operai che hanno posizionato la pavimentazione in cemento e montato i parapetti in acciaio inox.

“Ora che le attività prioritarie sono state eseguite, speriamo che a breve l’opera sia completata e collaudata – si legge nella pagina Fb della Fiab Cagliari -.Forse la fabbrica di Sant’Anna sta andando verso la conclusione. Siamo cautamente ottimisti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it