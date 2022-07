Sulla strada statale 131dir ‘Centrale Nuorese’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 39, a Oniferi, in provincia del Nuoro, in direzione dell’innesto con la ss131 presso Abbasanta, a causa di un incidente tra due veicoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.

Sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

