Sono la Foce del Rio Foxi a Quartu e Calamosca i due punti maggiormente inquinati dei mari del Cagliaritano rilevati da Goletta Verde. Su 29 campionamenti effettuati nei giorni scorsi sul mare sardo sono stati 4 i casi di valori oltre i limiti di legge.

Le situazioni peggiori sono state rilevate ad Alghero, nella foce del corso d’acqua nella zona di via Moro, in località San Giovanni, nella foce del Rio Foxi a Quartu e in quella del Rio Cuggiani a Valledoria (San Pietro a mare). Come detto è stato trovato qualche valore fuori norma anche nel mare antistante la spiaggia di Calamosca, a Cagliari. I risultati della rilevazione sono stati immediatamente inviati a Capitaneria di porto, Comune e Arpa per ulteriori approfondimenti in attesa di risolvere i problemi. Per Foxi si attende qualche miglioramento con la realizzazione del nuovo collettore.

