“Ja ti la credias crasa”: ovvero in sardo “Non te lo saresti aspettato”. Le parole che Mahmood ha rivolto alla mamma Anna Frau dopo la vittoria a Sanremo 2022 con Blanco con cui cantò “Brividi” diventano il titolo di un documentario sull’artista che sarà presto disponibile su Amazon Prome.

Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, “Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa” – spiega un comunicato stampa, “esplorerà le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere”. Il documentario, diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video.

