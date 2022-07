Il conto alla rovescia è partito. Obiettivo? Il weekend del 2, 3 e 4 settembre 2022, ad Alghero.

Il ticchettio delle lancette ha il suono sordo e possente d’un bilanciere lasciato andare sulla pedana: il Wod War 4 Mori (WW4M) scalda i suoi muscoli e motori, le ultime adesioni dei team internazionali continuano ad arrivare, quasi a “rilanciare” la sfida all’Italia e alla Sardegna del CrossFit chiamate a cimentarsi nella più incredibile gara mai organizzata in Italia da vivere con al fianco i più forti interpreti della disciplina a livello globale, fra cui Rich Froning. I numeri del CrossFit? Circa15mila box (palestre) affiliati in oltre 120 Paesi, con oltre 3 milioni e 500mila praticanti nel mondo.

Chi è Rich Froning? Nasce in Michigan, risiede oggi in Tennessee, si laurea al college grazie al suo grande talento nel baseball ma rinuncia presto al diamante per lavorare come vigile del fuoco. Alla fine della prima decade anni 2000 incrocia la sua strada con il CrossFit. Dal 2011 al 2014 è dominante: vince per 4 anni consecutivi i “Crossfit Games” – l’Olimpo della disciplina – poi ancora, dal 2015 al 2021 ma stavolta nella competizione riservata ai team. Un influencer da milioni e milioni di follower – nel 2015 la Reebok ha realizzato una linea di scarpa appositamente per lui -, testimonial della manifestazione, di Alghero e dell’Isola proiettato nello sconfinato universo dei crossfitter.

Si perché il bello di questo straordinario contest è che i giganti del CrossFit non fanno una dimostrazione, non si limiteranno ad eseguire esercizi o a firmare autografi consigliando integratori o metodologie di allenamento: no, al WW4M si gareggia sul serio, esperienza incredibile da fare e spettacolo unico da godere sugli spalti di un evento organizzato grazie alla collaborazione tra Bad Boars ed Insula Events con il supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna ed il sostegno del Banco di Sardegna.

La Sardegna si prepara a trasformarsi nell’Isola dei titani (strong Sardinia). La città di Alghero, il suo mare, le sue spiagge e la sua gente – cui si aggiungeranno centinaia di presenze legate all’evento, turisti, appassionati sardi, viaggiatori e semplici curiosi – saranno sfondo della manifestazione. L’indotto è potenzialmente impattante dato che nell’arena allestita al campo da Rugby a Maria Pia da Insula Events si confronteranno (al momento) ben 22 team Elìte, 35 team Open e 6+6 team master young & classic. L’evento sarà amplificato da una casa di risonanza costruita sulla partecipazione di 4 team americani, di 2 team inglesi, di 3 team spagnoli, di un team australiano, tedesco, maltese e francese. Senza considerare la presenza di crossfitter svedesi, islandesi, finlandesi, greci e olandesi. Oltre che italiani e sardi, ovviamente.

L’occasione è unica! È come se Cristiano Ronaldo per il calcio, Nadal per il tennis o LeBron per la pallacanestro arrivassero ad Alghero per giocare uno o più match riferibili al loro sport con i più forti atleti del mondo – ma anche d’Italia e di Sardegna – sotto gli occhi di spalti gremiti e carichi di entusiasmo. Rich Froning è una superstar. Nessuno dei 4 team americani in gara si è mai esibito in Europa ma tutti i team Usa parteciperanno ad agosto ai Games di Madison; il team Mayhem – che a Froning fa riferimento diretto – ha vinto le ultime 4 edizioni dei Games categoria team; Invictus è uno dei box più famosi al mondo mentre OBA disputerà i Games anche quest’anno.

I migliori in gara s’è detto, anche fra gli italiani: Enrico Zenoni ed Elisa Fulianogareggeranno nel team Bad Boars Italy, sono gli atleti più forti di tutti i tempi e nessuno come loro era mai arrivato ai Games passando per le semifinali europee. Il top della disciplina coinvolto in questo evento ideato all’interno del box sassarese Bad Boars Crossfit. Insieme a loro, una pacifica, colorata e motivatissima marea di crossfitter.

Per informazioni relative all’acquisto dei biglietti clicca il seguente link:

https://www.boxofficesardegna.it/C1/3843/Content.aspx/Eventi/CrossFit_Wod_War_4_Mori