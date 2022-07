Sono stati prorogati fino alle 23,59 di giovedì 28 luglio 2022 i termini di scadenza per i Bandi per la Concessione in uso degli impianti sportivi comunali.

Nello specifico si tratta della Palestra A, Palestra di via Monte Acuto e del Palasport Fratelli Pirastu per la stagione sportiva 2022-2023.

