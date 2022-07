Visto che il Gruppo Sogaer ha chiuso i bilanci in attivo è giunto il momento di ripagare i lavoratori dello scalo di Elmas degli sforzi e dei tanti sacrifici fatti nei due anni di pandemia. A sostenerlo è il segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna Michele Deias. “La Sogaer chiude il bilancio 2021 con un utile d’esercizio di 4,2 milioni di Euro, la Sogaerdyn con 1,3 milioni e la Sogaer Security con 800.000 Euro, cifre di tutto rispetto – evidenzia Deias -. Chiediamo che parte di questi utili vengano utilizzati per ripagare tutti i lavoratori dei tanti sacrifici fatti nel periodo di pandemia”.

La Uiltrasporti ricorda come i lavoratori – che nel periodo dell’emergenza erano stati richiamati al senso di responsabilità per salvare le sorti delle aziende – stiano facendo enormi sforzi a causa del comportamento poco lungimirante di alcuni manager che, nonostante le richieste del sindacato, non hanno proceduto alla formazione del personale stagionale in vista di una stagione estiva 2022 che si sta dimostrando esplosiva.

“È ora che le aziende rispondano con lo stesso senso di responsabilità sedendosi al tavolo di confronto insieme alla Organizzazioni Sindacali per discutere e predisporre un premio di risultato”, afferma Deias.

I risultati di bilanci, inoltre, rendono secondo la Uiltrasporti sarda ancora più inspiegabile e non condivisibile la vendita/cessione di quote della Sogaer. “Riteniamo che se la Camera di commercio dovesse proseguire su questo percorso la Regione, o una Società ad essa collegata, debba acquisire tutto il pacchetto azionario della Sogaer – conclude Deias -. Come Uiltrasporti siamo contrari a forme di monopolio e sicuramente contro la cessione di quote di asset strategici a fondi di investimento a scapito del controllo pubblico. Per questo riteniamo che sia l’Enac sia le Istituzioni preposte debbano verificare attentamente tutti gli aspetti e ricadute prima di rilasciare il proprio benestare, soprattutto in assenza di trasparenza e di un reale e concreto piano industriale a noi, attualmente sconosciuto”.

