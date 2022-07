Un vasto incendio, divampato per cause ancora da accertare, è scoppiato nella città metropolitana di Cagliari, sollevando un’imponente colonna di fumo. Le ceneri e le nubi si sono propagate in tutta l’area, arrivando fino al cuore di Cagliari, ammorbando l’aria già afosa che da qualche giorno rende la vita difficile per tutti.

Sul posto sono in azione i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, che cercano di domare le fiamme.

