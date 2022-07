A pochi giorni dalla morte di Andrea Musiu, il ventenne calciatore ex vivaio del Cagliari stroncato da un infarto mentre giocava una partitella con gli amici nel campo del Vecchio borgo del quartiere Sant’Elia del capoluogo, un gruppo di professionisti ha messo gratuitamente a disposizione degli “Amici di Andrea Musiu” la propria professionalità per spiegare ai giovani calciatori come riconoscere un arresto cardiaco e come intervenire prima dell’arrivo dei soccorsi avanzati.

L’iniziativa, ospitata sabato 30 luglio dalla palestra di crossfit di Settimo San Pietro, da tempo impegnata nelle buone pratiche di promozione ed educazione alla salute, è stata coordinata dall’infermiera Francesca Piras in collaborazione con un gruppo di formatori Irc e dell’ Accademia del soccorso.

Al termine del corso i ragazzi hanno ricevuto l’attestato di “esecutore di Blds” e una nuova consapevolezza: quella di poter fare la differenza.

