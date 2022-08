È ufficiale: Marko Rog, il centrocampista croato, resterà al Cagliari fino al 2026.

La notizia era già nell’aria da qualche tempo, nonostante le tante richieste arrivate. Ma Rog ha deciso di restare con i rossoblù per provare a riportare la squadra in Serie A.

Una stagione non troppo fortunata, in seguito all’intervento al crociato. Poi la ripresa e la ricaduta durante al preparazione in vista della scorsa stagione. Il centrocampista era riuscito a rientrare in campo nel finale dello scorso campionato.

Dopo la retrocessione, sembrava che il croato sarebbe andato alla Sampdoria, che l’ha corteggiato più di tutti. Ma ieri è arrivata l’ufficialità: Rog resta in campo, anche in B.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it