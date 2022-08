Denunciate per sfruttamento della prostituzione due donne di nazionalità cinese, titolari di due centri massaggi a Cagliari.

Le indagini della Mobile andavano avanti da tempo, osservando i movimenti delle donne e il via vai di clienti nei due centri. All’interno delle attività, in via Peretti e in via Sant’Avendrace, alcune giovani, sempre di nazionalità cinese, erano finite in un giro di prostituzione.

Le prestazioni andavano dai 50 ai 100 euro e venivano pagate direttamente alle titolari dei locali.

Intanto proseguono le indagini della Polizia di Stato. I due centri sono stati chiusi e posti sotto sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it