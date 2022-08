Il mare più pulito d’Italia non si trova in Sardegna ma in Puglia. L’Isola viene al secondo posto, al terzo la Toscana. A stilare la classifica è il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, sulla base del monitoraggio effettuato dal personale delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, gli enti pubblici che, insieme a Ispra, formano il sistema.

La classifica dice che la Puglia ha il 99 per cento di acque eccellenti, la Sardegna il 97,6 per cento e la Toscana il 96. Seguono Emilia-Romagna con il 93,8% di acque eccellenti, Veneto con il 91,4%, Friuli- Venezia Giulia con il 90,9%, Marche (89,8%) Basilicata (86,7%), Liguria (86,3%), Calabria (85,5%), Lazio (84,1%), Molise (83,3%), Campania (82,8%) e Sicilia (80,6%). In fondo alla classifica c’è l’Abruzzo con il 71,9%.

Il fatto che la regione Emilia-Romagna sia al quarto posto potrebbe far storcere il naso, ma dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente che ha stilato la lista fanno sapere che le analisi vengono effettuate ogni anno su circa 30mila campioni prelevati nei mari e nei laghi.

