Non ce l’ha fatta Nicola Carboni, 33 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Lungo Saline, al Poetto di Cagliari.

Il giovane in sella alla sua moto ha tamponato un’auto, finendo a terra dopo il violento impatto. L’automobilista è sceso dal mezzo per soccorrerlo. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi.

Il 33enne è stato poi trasportato in ambulanza al Brotzu dove è stato ricoverato in Rianimazione. Ma dopo quattro giorni, nella serata di ieri è deceduto.

Nicola Carboni, autista del Ctm e appassionato di calcio, era molto conosciuto in città. Già nella serata di ieri sono arrivati decine di messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook.

