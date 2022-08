Il sindaco Paolo Truzzu potrebbe lasciare la sua città molto prima del previsto. Saltata la candidatura alla Camera dei deputati, al primo cittadino cagliaritano sarebbe stato garantito un posto da viceministro nell’eventualità che a vincere le elezioni sia il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

A quel punto, le due cariche sarebbero incompatibili e il sindaco Truzzu si vedrebbe “costretto” a lasciare il capoluogo sardo dopo soli tre anni di legislatura. La posta in gioco, però, è ben più alta e cinque anni nei palazzi romani rappresenterebbero per l’esponente di Fratelli d’Italia un balzo in avanti nella sua carriera politica.

