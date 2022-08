La cittadina di Alghero con le sue bellezze e meraviglie naturali sarà protagonista su Rai 2 nei due servizi televisivi che andranno in onda sabato 20 e sabato 27 agosto per la rubrica Tg2 Week End, il format delle 13,30 in coda al TG, dedicato al tempo libero.

Dopo la visita e il pernottamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna nella cittadina catalana per la seconda volta, Alghero continua a far parlare di sé.

Sono due i servizi realizzati negli scorsi giorni dal giornalista professionista Vincenzo Frenda nelle mete più ambite dai turisti che scelgono la costa ovest della Sardegna: tra tutte, la Rivera del Corallo, le Grotte di Nettuno, le spiagge mozzafiato, la città vecchia e la lingua catalana.

