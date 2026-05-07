Incidente a Olbia, auto si scontra con un trattore: un ferito trasportato in elisoccorso

Incidente sulla SP 38 in località Vigne Tondini: scontro tra Golf e trattore durante un sorpasso. Due feriti ricoverati a Olbia e Tempio

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, lungo la strada provinciale 38, nel territorio di Vigne Tondini. Il sinistro ha visto coinvolti una Volkswagen Golf e un trattore agricolo, impegnati in una dinamica di collisione laterale che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’autovettura stava procedendo in una fase di sorpasso regolare, in un tratto di strada caratterizzato da segnaletica orizzontale discontinua. In quel frangente, il trattore agricolo avrebbe iniziato una manovra di svolta a sinistra per accedere a un fondo privato, priva – secondo i primi rilievi – della necessaria segnalazione luminosa. L’impatto è stato inevitabile: il mezzo agricolo ha urtato lateralmente la fiancata destra della Golf, causando gravi danni a entrambi i veicoli.

La situazione è apparsa subito critica per il conducente del trattore. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza dell’uomo presso l’ospedale di Olbia in codice rosso. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, i sanitari avrebbero escluso l’immediato pericolo di vita.

Meno preoccupanti, seppur serie, le condizioni della donna alla guida della Volkswagen Golf. La conducente è stata soccorsa e trasportata in codice giallo presso il presidio ospedaliero di Tempio Pausania per gli accertamenti e le cure del caso.

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