È stato sorpreso dai carabinieri mentre, in via Garigliano, a Cagliari, era intento a rovistare all’interno di un’auto. Il giovane di 23 anni, di nazionalità gambiana, è stato arrestato per furto aggravato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato portato nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito per direttissima in programma nella mattinata odierna.

