Con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, è tra le attrici italiane emergenti più amate dal pubblico dei social. Benedetta Porcaroli, 24 anni compiuti da poco, si trova in questi giorni insieme al grande Alessandro Gassman in Sardegna per le riprese del film “Vangelo secondo Maria” firmato dal regista sardo Paolo Zucca.

Il set scelto per questa parte della pellicola è stato reso noto dalla stessa attrice romana, che si è fatta conoscere per la prima volta nella serie Netflix “Baby” e poi nella fiction Rai “18 Regali” dove ha recitato insieme a Veronica Puccini.

Si tratta delle piscine naturali di Arrudesu, un piccolo angolo di paradiso tra Gadoni e Seulo. Una vista che toglie il fiato anche a Porcaroli: “Sardegna, what can I say” (“Sardegna, che posso dire”), ha scritto sulla sua pagina Instagram.

Ma la presenza dell’attrice nell’Isola, spiegherebbe anche l’apparizione – si fa per dire – di un altro volto noto del cinema nostrano, Riccardo Scamarcio, tra il Sassarese e la Gallura. I due, infatti, fanno coppia fissa ormai da almeno sette mesi, dopo che è scoccata la scintilla sul set del film “L’ombra del giorno”.

