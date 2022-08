L’emergenza idrica al centro di un incontro tra il Presidente della Regione Christian Solinas e i sindaci dei Comuni di Dorgali, Angela Testone, Baunei, Stefano Monni, Bari Sardo, Ivan Mameli, Ploaghe, Carlo Sotgiu. “L’acqua è un bene prezioso, ancora più importante per una regione come la Sardegna che dipende per il 75% dagli invasi”, spiega il presidente.

Lo stesso, ricevendo i sindaci, ha manifestato la disponibilità della Regione di andare quanto più possibile incontro alle esigenze delle Comunità prendendo in considerazione e analizzando la fattibilità della richiesta di realizzare 5 macro depositi, che possano sopperire alle carenze idriche tipiche dei periodi estivi e assicurare un livello sufficiente di raccolta dell’acqua da impiegare in casi di emergenza (valore stimato in 7 milioni di euro dall’Ente acqua della Sardegna, Egas).

“Da un utilizzo responsabile della risorsa dipendono fattori importantissimi in grado di condizionare lo sviluppo dei territori e delle Comunità. La Regione è impegnata a garantire a ogni singolo Comune il diritto all’acqua”, ha concluso Solinas.

