La Procura di Sassari ha aperto un’indagine sulla morte di Martina Berluti, 17enne di Porto Torres, giovane promessa dell’Asd Endurance Team, deceduta in seguito a una caduta da cavallo durante gli allenamenti.

L’episodio è avvenuto mercoledì 24 agosto, nel pomeriggio, lungo uno sterrato vicino alla strada dei due Mari, a Porto Torres.

Al momento non ci sono indagati nel fascicolo aperto dalla pm Maria Paola Asara, che ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane ragazza per accertare le cause del decesso. Per lo stesso motivo, gli investigatori stanno acquisendo in queste ore i video delle telecamere disposte nella zona e alcuni filmati privati.

Dalle prime ricostruzioni, la 17enne si stava allenando con un’amica quando il cavallo sarebbe inciampato: lei è caduta dalla sella e l’animale le è finito addosso. L’amica ha subito chiamato il titolare del maneggio, la madre di Martina e il 118.

Dopo poco tempo è arrivato anche l‘elisoccorso, che ha trasportato la ragazza al Santissima Annunziata di Sassari, in condizioni gravissime. Tre giorni dopo è arrivata la tragica notizia: Martina non ce l’ha fatta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it