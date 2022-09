Questa mattina, poco dopo l’apertura, tre banditi armati di coltello e col volto coperto, hanno rapinato l’ufficio postale di Orune.

I tre malviventi hanno fatto irruzione nei locali dove non c’erano clienti e minacciandoli con il coltello hanno costretto i dipendenti a consegnare il denaro custodito nelle casse. Da quanto si apprende, la refurtiva sarebbe di qualche migliaio di euro.

Appena dopo la rapina, i tre sono scappati dileguandosi tra le vie del paese.

Giunti sul posto, i carabinieri della Stazione di Orune e della Compagnia di Bitti hanno organizzato posti di blocco in tutte le strade in entrata e in uscita dal paese, oltre a diverse perquisizioni domiciliari.

