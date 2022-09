Il Cagliari vince a Benevento e conquista il secondo posto in classifica alle spalle della Reggina e del Brescia. Il due a zero finale è firmato da Lapadula e Luvumbo, ma i rossoblù hanno sofferto parecchio dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Obert.

Il primo tempo, al di là di un paio di puntate iniziali di Acampora per le Streghe, si svolge senza troppe emozioni e patemi d’animo ad un ritmo abbastanza blando. Il mister Liverani conferma in avanti il trio Mancosu-Lapadula-Nandez. Nella ripresa, dopo una buona occasione di Forte, che al 50’ calcia a botta sicura da pochi passi con Radunovic a salvare la porta rossoblù, il Cagliari passa: Lapadula batte Paleari in uscita su assist di Mancosu.

La gara sembra in discesa, ma pochi minuti dopo il Cagliari rimane in dieci: Obert, già ammonito, si prende la seconda ammonizione dopo aver compiuto un altro fallo a centro campo. In superiorità numerica il Benevento prende coraggio. Improta impegna Radunovic da fuori e Sul seguente corner Karic spedisce il pallone di poco fuori.

Provvidenziali le modifiche tattiche di Liverani, che fa scendere in campo Carboni, Deiola e Pavoletti al posto di Viola, Rog e Lapadula. Poco dopo entra anche Luvumbo per Nandez. Il finale vede il Cagliari in sofferenza e il Benevento in forcing fino al colpo del Ko con il più classico dei contropiede: Luvumbo sul filo del fuorigioco viene servito da Deiola e insacca il raddoppio con un sinistro all’angolino.

