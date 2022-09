Ha compiuto due giorni fa i suoi primi 40 anni Francesco Gabbani, cantautore capace di vincere per ben due volte il festival di Sanremo (tra i giovani e tra i big). E per festeggiare ha deciso di fermarsi in Sardegna, in particolare in Gallura.

Il suo post sui social di buon compleanno lo ritrae tra le acque cristalline dell’Isola, felice di condividere questo momento con i suoi fan.

40 🎂 E oggi sono 40 per me! 🎉

Si dice che sia un’età che segna un giro di boa, uno “scollinamento” verso la seconda parte di una vita intera, che ti fa “tirar le somme”, fare il bilancio….

Per me è solo una grande nuova opportunità!! 💪🏼 pic.twitter.com/vfxUXZw9tB — Francesco Gabbani (@frankgabbani) September 9, 2022

