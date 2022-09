Dopo aver ingiuriato e minacciato il personale addetto alla vendita, ha portato via una cassa speaker bluetooth, del valore di €230, in un negozio del Largo Carlo Felice, a Cagliari. Poi si è allontanato con la refurtiva, ma è stato subito rintracciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile, mentre camminava nelle vicinanze di Via Roma.

Così un 43enne spagnolo, originario di Siviglia, tuttora alloggiato presso un hotel al centro di Cagliari, è stato accompagnato ieri sera presso gli uffici del reparto e identificato. L’uomo non avrà comunque guai con la giustizia italiana: non si può procedere penalmente nei suoi confronti perché alla fine i titolari del negozio hanno deciso di accontentarsi della restituzione della refurtiva e non hanno formalizzato querele.

