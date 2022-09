Con l’apertura delle scuole è ritornato classico caos delle otto del mattino di fronte agli istituti cagliaritani dove genitori accompagnano i figli. La scena è un deja vu: macchine in doppia fila e automobilisti inviperiti.

Ma c’è una scuola cagliaritana in cui gli strali dei genitori e degli automobilisti sono stati indirizzati univocamente verso una sola persona: il dirigente scolastico. Si tratta della scuola elementare Riva, istituto la cui entrata principale è in piazza Garibaldi. Eppure, in questi giorni iniziali (si spera), la dirigenza ha fatto la scelta assai impopolare di far entrare i bambini dall’entrata secondaria di via Bosa.

Ecco che al suono della campanella i bambini, accompagnati dai genitori in apprensione per il primo giorno di scuola, si sono accalcati nella viuzza secondaria su cui confluisce il traffico di Villanova. Inevitabile il caos, tra i clacson degli automobilisti e gli improperi dei genitori. “Ci costringono a utilizzare un budello dove passano le auto mentre la scuola ha l’ingresso in una piazza enorme dove ci potrebbero stare tutti – dicono in coro mamme e papà -. È una cosa che non ha nessuna logica”.

Domani probabilmente la scena si ripeterà.

