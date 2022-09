Nella sua abitazione a Monserrato è stata trovata una pistola revolver calibro 22 e 43 proiettili dello stesso calibro. L’arma, custodita in un pensile della cucina, presentava i numeri di matricola abrasi. Per questo un 22enne di Selargius è stato arrestato mercoledì dai carabinieri di Monserrato per detenzione di una pistola con matricola abrasa (la detenzione illegale di arma clandestina è un reato che prevede una pena da 2 a 8 anni di reclusione).

Intorno alle 7 della mattina i militari, con l’ausilio di una unità cinofila, si sono presentati nell’abitazione del giovane per una perquisizione personale e locale, mirata al rinvenimento di elementi utili per far luce su alcuni eventi delittuosi verificatisi negli ultimi tempi nelle vie cittadine di Monserrato dal quale erano emersi molteplici elementi indiziari nei confronti del giovane. Nei prossimi giorni saranno svolti degli accertamenti più approfonditi finalizzati a stabilire la provenienza dell’arma e delle munizioni, nonché le motivazioni per cui il giovane ne fosse in possesso e le stesse detenendo. Al termine degli accertamenti di rito, l’arma e i proiettili sono stati sequestrati penalmente. Il giovane, di fronte a tali oggettivi elementi probatori, pur sussistendo, in suo favore, i caratteri della presunzione di innocenza, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento e accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it