È stato colto letteralmente con le mani nel sacco. Un grande sacco di plastica in cui aveva riposto 17 chili di uva prelevata da una vigna nelle campagne di Senorbì. Così un anziano 81enne forestiero (incensurato) è stato fermato questa notte dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova.

I militari sono intervenuti in una località campestre a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa da parte di un viticultore che si trovava in quel momento ad osservare un tale che gli stava rubando l’uva dalla vigna. Giunti sul posto, i carabinieri hanno colto l’81enne che aveva appena tagliato con delle forbici da potatura e sottratto 17 kg di uva, probabilmente quella che gli piaceva di più, che aveva riposto in una sacca di plastica col chiaro intento di portarla via. La refurtiva è stata restituita al padrone della vigna. L’anziano verrà denunciato anche se l’entità del danno è piuttosto esigua.

