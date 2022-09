Si è conclusa a Calangianus la prima giornata del 25° Campionato del mondo di Biliardo 5 Birilli. Sui nove biliardi allestiti presso il Padiglione Fieristico EXPO Calangianus si sono disputati ben 63 incontri di cui sei derby italiani e cinque argentini. Tante le emozioni vissute durante la prima delle cinque giornate, a partire dalla cerimonia di apertura alla quale hanno partecipato anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ines Giagheddu di Calangianus, oltre a tutta l’amministrazione comunale.

Soddisfazione generale per un evento fortemente voluto dall’Assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, per il quale in questo modo si prosegue nel progetto di investire sui grandi eventi sportivi per promuovere la Sardegna nel mondo. E del resto i numeri parlano chiaro: tra giocatori, familiari e staff delle varie federazioni, spalti e strutture del territorio registrano da giorni il tutto esaurito.

I primi ad animare il palazzetto e a dare il via alla 25° Edizione del Campionato del Mondo sono stati due azzurri: Ciro Davide Rizzo e Andrea Martinelli, qualificato dalle selezioni CEB. Il Campione del mondo in carica Rizzo ha chiuso alla bella, conquistando la prima partita della giornata.

Ottimi risultati anche dagli altri italiani. Subito protagonisti, oltre al campione in carica Ciro Davide Rizzo, anche Alberto Flavio Ballotta, Natalino Scorza, Daniel Ricardo Lopez, Severino Marchioretto e Paolo Inforuna.

